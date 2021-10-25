Эвансон: Капризову нужно доводить борьбу до конца, а потом заботиться о красивых передачах
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвансон поделился мнением об игре российского форварда Кирилла Капризова в текущем сезоне НХЛ.
«Мы знаем, что он может хорошо прессинговать и доводить борьбу до конца. В первую очередь ему надо делать это, а потом уже заботиться о красивых передачах и комбинациях», – цитирует Эвансона официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне хоккеист провёл пять матчей и набрал в них пять очков за результативные передачи.
Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
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