«Сочи» расторг контракт с нападающим Ильиным

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Даниилом Ильиным, сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист пополнил состав сочинцев в конце мая.



В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард провёл пять матчей и набрал в них два очка за результативные передачи. После 22 игр в регулярке КХЛ «Сочи» занимает последнее, 12 место в таблице Западной конференции.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.



Ранее форвард помимо «Сочи» выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо», челябинский «Трактор», и «Югру» из Ханты-Мансийска.



В следующем матче подопечные Андрея Назарова дома встретятся с подольским «Витязем» 26 октября.