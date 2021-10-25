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«Сочи» расторг контракт с нападающим Ильиным

«Сочи» расторг контракт с нападающим Ильиным
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Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Даниилом Ильиным, сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист пополнил состав сочинцев в конце мая.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард провёл пять матчей и набрал в них два очка за результативные передачи. После 22 игр в регулярке КХЛ «Сочи» занимает последнее, 12 место в таблице Западной конференции.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Ранее форвард помимо «Сочи» выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо», челябинский «Трактор», и «Югру» из Ханты-Мансийска.

В следующем матче подопечные Андрея Назарова дома встретятся с подольским «Витязем» 26 октября.

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