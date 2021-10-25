«Торпедо» расторгло контракт с защитником Верещагиным

ХК «Торпедо» расторг контракт с защитником Иваном Верещагиным по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт нижегородцев.
Хоккеист выступал за «Торпедо» первый сезон. В межсезонье игрок перебрался в клуб из московского «Динамо».
Помимо «Торпедо» и «Динамо», игрок выступал за «Витязь», «Сибирь» и магнитогорский «Металлург».
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Верещагин провёл шесть матчей в регулярном чемпионате, но не отметился результативными действиями.
После 21 встречи «Торпедо» с 23 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
В следующей встрече нижегородцы на выезде сыграют с московским «Спартаком» 26 октября.
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