Источник: Знарок и Зубов войдут в штаб сборной России на Кубок Карьяла и МЧМ-2022

Тренеры Олег Знарок и Сергей Зубов войдут в штаб сборной России по хоккею на Кубке Карьяла, первом в сезоне этапе Евротура, сообщает «РИА Новости Спорт».



Сообщается, что Знарок, а также покинувший на прошлой неделе пост главного тренера рижского «Динамо» Зубов и тренер СКА Александр Титов приступят к своим обязанностям с ноября. Напомним, сборную России на Кубке Карьяла возглавит Олег Браташ.



В таком составе штаб будет работать и с молодёжной сборной России на чемпионате мира в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада), который пройдёт с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Также в штаб войдёт Владимир Филатов.



Ранее главный тренером молодёжной сборной России стал Олег Браташ, сменивший на этом посту Игоря Ларионова. Кубок Карьяла пройдёт в Хельсинки (Финляндия) с 11 по 14 ноября.

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