Голкипер «Оттавы» Мюррей получил травму после удара по голове коленом в игре с «Рейнджерс»

Голкипер «Оттава Сенаторз» Мэтт Мюррей помещён в список травмированных, сообщает Sportsnet.



Хоккеист получил повреждение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3). На 55-й минуте форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер замкнул передачу Артемия Панарина и отыграл одну шайбу, а после гола по инерции двигался и коленом задел голову голкипера Мюррея. В результате эпизода голкипер не смог доиграть матч и был заменён.

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В нынешнем сезоне Мюррей принял участие в двух матчах, выиграв в одном из них, отражая 93,6% бросков и пропуская в среднем 1,6 шайбы за игру. Голкипер выступает за «Сенаторз» с прошлого сезона.



«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после пяти матчей набрав четыре очка. В следующей встрече подопечные Ди Джей Смита сыграют дома с «Вашингтоном» (26 октября).