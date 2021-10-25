Кубалик — о Кейне: большая потеря для «Чикаго», но всё в наших руках

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик прокомментировал помещение форварда клуба Патрика Кейна в ковид-протокол.



«Очевидно, это большая потеря. Кейн — важная часть нашей команды, игрового стиля, но мы должны двигаться дальше. У нас есть много хороших хоккеистов, которые тоже могут вести игру, так что всё в наших руках. Мы должны сосредоточиться на себе и на том, чтобы показать хорошую игру», — приводит слова Кубалика официальный сайт НХЛ.



Отметим, что попадание в ковид-протокол не означает то, что хоккеисты сдали положительные тесты на коронавирус.



На старте сезона «Блэкхоукс» потерпели пять поражений подряд. Ранее «Чикаго» уступил «Колорадо Эвеланш» (2:4), «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4, ОТ), «Питтсбург Пингвинз» (2:5) и «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и «Ванкувер Кэнакс» (1:4).



Следующий матч «Чикаго» проведёт 25 октября дома с «Детройт Ред Уингз», а «Ванкувер» 24 октября в гостях сыграет с «Сиэтл Кракен».