ЖХЛ прокомментировала возгорание во время матча на арене в Воскресенске

Пресс-служба Женской хоккейной лиги прокомментировала инцидент, произошедший во время матча регулярного чемпионата между МСМО 7.62 и СКСО.



«На пятой минуте первого периода игры Париматч чемпионата ЖХЛ «7.62» − СКСО на ледовой арене «Химик» в Воскресенске произошло короткое замыкание электропроводки телевизионной лампы. Матч был остановлен, команды покинули лёд. Произведены осмотр и отключение неисправной лампы, а также осмотр остальных телевизионных светильников по периметру арены. После решения о возможности продолжения игры матч был возобновлен», — сообщается в заявлении.



Отметим, что матч завершился победой СКСО по буллитам со счётом 5:4. После 14 игр МСМО с 16 очками занимает седьмое место. СКСО располагается строчкой ниже, набрав 8 баллов за 12 встреч.



Напомним, что на этой же арене домашние матчи проводит мужской хоккейный клуб «Химик», выступающий в Высшей хоккейной лиге.

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