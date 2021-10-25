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«Авангард» — СКА. Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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СКА одержал победу над «Авангардом», выйдя на чистое первое место в Западной конференции

СКА одержал победу над «Авангардом», выйдя на чистое первое место в Западной конференции
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Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл омский «Авангард». Встреча состоялась в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) в пользу гостей.

На четвёртой минуте первую шайбу в игре забросил форвард Арсений Грицюк. Омичи подловили армейцев на контратаке. Грицюк убежал от Фальковского, выкатился по центру на ворота и технично переиграл Ларса Юханссона, набрав шестое очко в последних шести матчах.

На 22-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил защитник Микко Лехтонен. СКА закрепился в зоне, Никита Гусев сделал скидку на Лехтонена, который мощным броском пробил Шимона Грубеца, забил дебютный гол в КХЛ.

Через три минуты в ситуации «пять на четыре» вперёд армейцев вывел Марат Хуснутдинов, который принял шайбу после передачи Лехтонена, и с кистей зарядил в ближнюю девятку. На 26-й минуте третью шайбу СКА забросил Андрей Кузьменко, получив пас на ход, он выкатился по левому флангу и с кистей послал шайбу в дальний верхний угол. Ассистенты — Йоонас Кемппайнен и Артём Швец-Роговой.

Четвёртую шайбу СКА во встрече на 59-й минуте встречи забросил Валентин Зыков. Ещё через 40 секунд Кузьменко оформил дубль, установив окончательный счёт.

СКА после 22 матчей имеет в своём активе 33 балла, и занимает первое место на Западе, оторвавшись на 2 очка от «Йокерита», занимающего второе место. «Авангард» — шестой на Востоке, набрав 24 балла после 21 игры.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Грицюк (Жарков, Дергачёв) – 03:42' (5x5)   1:1 Лехтонен (Гусев, Кузьменко) – 21:21' (5x4)   1:2 Хуснутдинов (Лехтонен, Гусев) – 24:15' (5x4)   1:3 Кузьменко (Кемппайнен, Швец-Роговой) – 26:15' (5x5)   1:4 Зыков (Лехтонен, Робинсон) – 58:01' (5x5)   1:5 Кузьменко (Кемппайнен) – 58:51' (5x5)
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