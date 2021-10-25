СКА одержал победу над «Авангардом», выйдя на чистое первое место в Западной конференции

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл омский «Авангард». Встреча состоялась в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) в пользу гостей.



На четвёртой минуте первую шайбу в игре забросил форвард Арсений Грицюк. Омичи подловили армейцев на контратаке. Грицюк убежал от Фальковского, выкатился по центру на ворота и технично переиграл Ларса Юханссона, набрав шестое очко в последних шести матчах.



На 22-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил защитник Микко Лехтонен. СКА закрепился в зоне, Никита Гусев сделал скидку на Лехтонена, который мощным броском пробил Шимона Грубеца, забил дебютный гол в КХЛ.



Через три минуты в ситуации «пять на четыре» вперёд армейцев вывел Марат Хуснутдинов, который принял шайбу после передачи Лехтонена, и с кистей зарядил в ближнюю девятку. На 26-й минуте третью шайбу СКА забросил Андрей Кузьменко, получив пас на ход, он выкатился по левому флангу и с кистей послал шайбу в дальний верхний угол. Ассистенты — Йоонас Кемппайнен и Артём Швец-Роговой.



Четвёртую шайбу СКА во встрече на 59-й минуте встречи забросил Валентин Зыков. Ещё через 40 секунд Кузьменко оформил дубль, установив окончательный счёт.



СКА после 22 матчей имеет в своём активе 33 балла, и занимает первое место на Западе, оторвавшись на 2 очка от «Йокерита», занимающего второе место. «Авангард» — шестой на Востоке, набрав 24 балла после 21 игры.