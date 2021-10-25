Брагин – о дебюте Лехтонена за СКА: вы сами всё видели. Хорошего уровня защитник
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Главный тренер петербружского СКА Валерий Брагин поделился мнением о дебютном матче защитника Микко Лехтонена в составе клуба во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (5:1).
27-летний финский хоккеист забросил шайбу, а также отдал две голевые передачи в прошедшей игре.
«Игра Лехтонена? Вы сами всё видели, что комментировать. Хорошего уровня защитник. Двусторонний, что самое главное. В атаке и в обороне играет.
Альберт Лещёв отсутствовал на тренерской скамейке по семейным обстоятельствам. Это временно. Игра Швец-Рогового? В первом периоде трудно немножко было, потом вошёл в игру и здорово отработал», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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