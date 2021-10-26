«Рейнджерс» проиграли «Калгари», Панарин – без очков
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе победителей отличились Кристофер Танев, Эндрю Манджапане (дважды), Блейк Коулман и Микаэль Баклунд. За «Рейнджерс» отличился Драйден Хант. Российский нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин пропустил 5 голов и сделал 32 сейва.
В другом матче «Флорида Пантерз» обыграла «Аризону Койотс» со счётом 5:3.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Танев (Годро, Линдхольм) – 18:50' (4x4) 0:2 Манджапане – 22:09' (5x5) 1:2 Хант (Труба, Миллер) – 45:25' (5x4) 1:3 Коулман (Баклунд, Питлик) – 48:13' (5x5) 1:4 Баклунд (Коулман, Ханифин) – 51:32' (5x5) 1:5 Манджапане (Андерссон, Дюбе) – 59:55' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц) – 17:43' (5x5) 1:1 Торнтон (Райнхарт, Монтур) – 19:41' (5x4) 2:1 Ватрано (Монтур, Хёрнквист) – 26:00' (5x5) 3:1 Экблад (Юбердо, Беннетт) – 30:19' (5x4) 4:1 Юбердо (Беннетт, Типпетт) – 46:54' (5x5) 4:2 О'Брайен (Фишер, Строльман) – 51:57' (5x5) 4:3 Кессел (Любушкин, Ларссон) – 52:31' (5x5) 5:3 Дюклер (Уигар, Барков) – 59:21' (en)
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