«Рейнджерс» проиграли «Калгари», Панарин – без очков

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Кристофер Танев, Эндрю Манджапане (дважды), Блейк Коулман и Микаэль Баклунд. За «Рейнджерс» отличился Драйден Хант. Российский нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин пропустил 5 голов и сделал 32 сейва.

В другом матче «Флорида Пантерз» обыграла «Аризону Койотс» со счётом 5:3.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.