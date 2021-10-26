Вратарь «Коламбуса» Мерзликин: фанат «Далласа» провоцировал меня из-за смерти Кивлениекса

27-летний латвийский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин признался, что один из болельщиков «Даллас Старз» (4:1) пытался провоцировать его во время матча, напоминая ему о смерти его одноклубника и соотечественника 24-летнего голкипера Матиса Кивлениекса.

«Я твердо верю… Я ожидал шат-аута в этом матче, потому что верю в карму. В этом мире есть несколько глупых людей. То, что произошло в туннеле, когда я выходил, было действительно ужасно. Был фанат, фанат из Далласа, который (спровоцировал) меня насчет Мэттиса. После первого периода, трех постов, которые я получил, я действительно (твердо) поверил в карму. Я видел, что Мэттис действительно был там.

Нет. Всякие глупости от людей не давят на меня. Я не расстраиваюсь. Я только что понял, насколько люди глупы. Это всё. Меня не волнует, что он сказал», — приводит слова Мерзликина журналист The Athletic Аарон Порцлайн в «Твиттере».

Напомним, Кивлениекс скончался в результате неудачного попадания петарды. Летом 2021 года голкипер принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Он отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.



