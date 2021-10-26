Тарасенко – о 5-матчевой победной серии «Сент-Луиса»: верю, что можем добиваться большего

29-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко после встречи регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0), в которой он отметился дублем, выразил мнение о великолепном старте его команды.

«5-матчевая победная серия «Сент-Луиса» со старта сезона? Это просто статистика. Формула успеха состоит в том, чтобы просто идти от игры к игре… У нас есть возможности для роста. Я считаю, что мы всё ещё можем добиваться большего», — приводит слова Тарасенко пресс-служба «Сент-Луиса» в «Твиттере».

«Сент-Луис» наряду с «Эдмонтон Ойлерз» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции НХЛ с 10 очками в 5 матчах, но обходят их по лучшей разнице шайб. При этом, «Блюз» впервые в клубной истории стартовали с 5-матчевой победной серии. Ранее обыграны были «Колорадо Эвеланш» (5:3), «Аризона Койотс» (7:4), «Вегас Голден Найтс» (3:1) и «Лос-Анджелес Кингз» (7:3).