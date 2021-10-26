Впервые в истории НХЛ четыре клуба начали сезон с пяти или более побед

В Национальной хоккейной лиге был сыгран очередной день регулярного чемпионата-2021/2022.



Как сообщает официальный сайт НХЛ, этот сезон является первым в истории, в котором четыре команды начали его с победной серии из пяти или более игр.



На старте регулярки пять выигранных матчей подряд имеют «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Каролина», а «Флорида» имеет победную серию из шести встреч.



«Пантерз» и «Харрикейнз» расположись на первых двух местах Восточной конференции, набрав 12 и 10 очков соответственно. «Ойлерз» и «Блюз» возглавляют таблицу на Западе, имея в своём активе по 10 баллов.



«Флорида» в следующем матче примет «Бостон» (28 октября), «Каролина» на следующий день также сыграет с «Брюинз». «Эдмонтон» также 28 октября сыграет дома с «Филадельфией», «Сент-Луис» 29 октября проведёт домашнюю встречу с «Колорадо».