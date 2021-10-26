Овечкин вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ, отставая от Макдэвида на 1 балл

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.
Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для него седьмой в нынешнем сезоне. 36-летний нападающий вышел на чистое второе место в бомбардирской гонке НХЛ. Овечкин имеет в своём активе 12 (7+5) результативных очков после шести игр. Он отстаёт на один балл от лидера — форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, имеющего в активе 13 (6+7) очков.
«Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 10 баллов после шести матчей. В следующем матче «Кэпиталз» дома сыграют с «Детройтом». Встреча пройдёт в четверг, 28 октября.
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