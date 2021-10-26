Форвард «Сент-Луиса» — о Тарасенко: весело ехать позади него и видеть, как творится магия

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас прокомментировал выступление российского нападающего клуба Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0).



«Он вернулся после травмы и снова в ударе. Он отлично себя чувствует, сегодня был классический Влади, невероятный финт. Он – тот игрок, который умеет делать такие финты, вы много лет наблюдали, как он их делает. Это была красотища, было весело ехать позади него и смотреть, как он творит магию», — заявил Томас.



Тарасенко провёл в нынешней регулярном чемпионате пять матчей, набрав в них 6 (3+3) баллов при показателе полезности «+4». В следующей встрече «Блюз» сыграют дома с «Колорадо» 29 октября.