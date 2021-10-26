Стэмкос жёстко ударил игрока «Баффало» в голову, судьи оставили эпизод без внимания
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В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В одном из эпизодов матча капитан «Тампы» Стивен Стэмкос ударил нападающего «Баффало» Дилана Козенса в голову. Судьи оставили инцидент без рассмотрения, не удалив форварда «Лайтнинг».
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
«Тампа» потерпела третье поражение подряд. Команда тренера Джона Купера занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков после шести матчей. «Баффало» — четвёртый на Востоке, имея 9 очков после аналогичного числа сыгранных встреч.
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