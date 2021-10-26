«Сибирь» нанесла «Барысу» четвёртое поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в серии буллитов обыграла «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 14-й минуте Денис Голубев вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте Дмитрий Гурков в меньшинстве сравнял счёт. Через минуту 10 секунд Николай Демидов вновь вывел новосибирцев вперёд, но по прошествии 40 секунд Кёртис Валк с передачи Якоба Лильи реализовал большинство и восстановил равенство в счёте. На старте второго периода Валк оформил дубль. На 35-й минуте Егор Миловзоров сравнял счёт. Победную шайбу в серии буллитов забросил Валентин Пьянов.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Сибирь» примет ЦСКА. Обе встречи состоятся 28 октября.