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«Сибирь» нанесла «Барысу» четвёртое поражение подряд

«Сибирь» нанесла «Барысу» четвёртое поражение подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в серии буллитов обыграла «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Барыс
Нур-Султан
1:0 Голубев – 13:07' (5x5)   1:1 Гурков – 17:46' (4x5)   2:1 Демидов (Коротков, Овчинников) – 18:56' (5x5)   2:2 Валк (Лилья) – 19:36' (5x4)   2:3 Валк (Михайлис, Альсинг) – 23:01' (5x5)   3:3 Миловзоров (Пьянов, Литовченко) – 34:33' (5x4)   4:3 Пьянов – 65:00' (ПБ)

На 14-й минуте Денис Голубев вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте Дмитрий Гурков в меньшинстве сравнял счёт. Через минуту 10 секунд Николай Демидов вновь вывел новосибирцев вперёд, но по прошествии 40 секунд Кёртис Валк с передачи Якоба Лильи реализовал большинство и восстановил равенство в счёте. На старте второго периода Валк оформил дубль. На 35-й минуте Егор Миловзоров сравнял счёт. Победную шайбу в серии буллитов забросил Валентин Пьянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Сибирь» примет ЦСКА. Обе встречи состоятся 28 октября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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