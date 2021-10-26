Ларсен — о 1-м голе «Северстали»: это моя вина. Я пока не в форме после болезни

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3).



«Соперник действовал лучше нас на льду. У нас были шансы, чтобы счёт сравнять. Но мы ими не воспользовались. Почему в последних матчах пропускает только наше звено? Я думаю, что мы можем лучше играть в нападении и ещё агрессивнее действовать. Это сказывается на многих компонентах игры. Каждый матч я стараюсь быть продуктивным. К сожалению, у меня не всегда получается действовать так, как хочу. После болезни много пропустил, пока не в той форме, в которой я могу и хочу быть.



Что сделал не так в первой пропущенной шайбе? Это был мой игрок, должен был с ним играть. Но он увёл меня и обыграл. Здесь моя вина. Ухудшение моей игры в обороне связано с уходом Панина из нашей пары защитников? Не думаю. Ключевая причина — болезнь. Сейчас понимаю, что это не тот уровень, который мне бы хотелось показывать.



Как друг друга страхуем, когда подключаемся в нападение? Если есть возможность, я выхожу к воротам. Все это понимают, стараются прикрыть зоны. Мы можем играть лучше и эффективнее, нам необходимо над этим работать. Могут ли последствия после коронавируса влиять на мою игру? Надеюсь, что нет. Стараюсь всё это оставить в прошлом, играть лучше и лучше», — приводит слова Ларсена «Горобзор.ру».

Посмотреть гол Пилипенко можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».