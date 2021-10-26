Московское «Динамо» одержало уверенную победу в матче с «Локомотивом», у Шипачёва 1+2

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На 31-й минуте Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского вывел москвичей вперёд. Через 30 секунд Станислав Галиев увеличил преимущество бело-голубых. На 38-й минуте Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва забросил третью шайбу в ворота Эдди Паскуале. На 45-й минуте Денис Алексеев после паса Алексея Марченко отыграл один гол. Ещё один гол забил Вадим Шипачёв, набравший по итогу 3 (1+2) очка.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 28 октября в Ярославле сыграет с «Нефтехимиком». «Динамо» 29 октября примет СКА.
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