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Московское «Динамо» одержало уверенную победу в матче с «Локомотивом», у Шипачёва 1+2

Московское «Динамо» одержало уверенную победу в матче с «Локомотивом», у Шипачёва 1+2
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 О'Делл (Рашевский) – 30:44' (5x5)   2:0 Галиев (Сергеев, Шипачёв) – 31:14' (5x5)   3:0 Войнов (Шипачёв) – 37:04' (5x4)   3:1 Алексеев (Марченко) – 44:51' (5x5)   4:1 Шипачёв (Игумнов, Бойков) – 58:45' (en)

На 31-й минуте Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского вывел москвичей вперёд. Через 30 секунд Станислав Галиев увеличил преимущество бело-голубых. На 38-й минуте Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва забросил третью шайбу в ворота Эдди Паскуале. На 45-й минуте Денис Алексеев после паса Алексея Марченко отыграл один гол. Ещё один гол забил Вадим Шипачёв, набравший по итогу 3 (1+2) очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 28 октября в Ярославле сыграет с «Нефтехимиком». «Динамо» 29 октября примет СКА.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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