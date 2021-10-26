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«Спартак», отыгравшись с 1:3 в матче с «Торпедо», одержал пятую победу подряд

«Спартак», отыгравшись с 1:3 в матче с «Торпедо», одержал пятую победу подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) в пользу подопечных Бориса Миронова.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Виртанен (Лехтеря, Хед) – 02:06' (5x4)   1:1 Жафяров (Турбин, Марин) – 12:39' (5x5)   1:2 Пайгин (Мили, Жафяров) – 29:21' (5x5)   1:3 Леннстрём (Мили, Жафяров) – 42:08' (5x4)   2:3 Широков (Локтионов, Хохлачёв) – 44:16' (5x5)   3:3 Ручкин (Широков, Хохлачёв) – 46:28' (5x5)   4:3 Широков (Локтионов, Хохлачёв) – 48:36' (5x5)   5:3 Широков – 59:52' (en)

На 3-й минуте Джейк Виртанен, реализовав численное большинство, вывел красно-белых вперёд. На 13-й минуте Дамир Жафяров сравнял счёт. На 30-й минуте Зият Пайгин вывел нижегородцев вперёд. На 43-й минуте Теодор Леннстрём укрепил преимущество своей команды. На 45-й минуте Сергей Широков отыграл один гол. Через две минуты Семён Ручкин сравнял счёт. Ещё через две минуты Широков вывел москвичей вперёд. В конце матча Широков оформил хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с местной «Северсталью». «Спартак» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 28 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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