«Спартак», отыгравшись с 1:3 в матче с «Торпедо», одержал пятую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) в пользу подопечных Бориса Миронова.
На 3-й минуте Джейк Виртанен, реализовав численное большинство, вывел красно-белых вперёд. На 13-й минуте Дамир Жафяров сравнял счёт. На 30-й минуте Зият Пайгин вывел нижегородцев вперёд. На 43-й минуте Теодор Леннстрём укрепил преимущество своей команды. На 45-й минуте Сергей Широков отыграл один гол. Через две минуты Семён Ручкин сравнял счёт. Ещё через две минуты Широков вывел москвичей вперёд. В конце матча Широков оформил хет-трик.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с местной «Северсталью». «Спартак» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 28 октября.
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