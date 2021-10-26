«Спартак», отыгравшись с 1:3 в матче с «Торпедо», одержал пятую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) в пользу подопечных Бориса Миронова.

На 3-й минуте Джейк Виртанен, реализовав численное большинство, вывел красно-белых вперёд. На 13-й минуте Дамир Жафяров сравнял счёт. На 30-й минуте Зият Пайгин вывел нижегородцев вперёд. На 43-й минуте Теодор Леннстрём укрепил преимущество своей команды. На 45-й минуте Сергей Широков отыграл один гол. Через две минуты Семён Ручкин сравнял счёт. Ещё через две минуты Широков вывел москвичей вперёд. В конце матча Широков оформил хет-трик.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с местной «Северсталью». «Спартак» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 28 октября.