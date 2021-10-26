«Клуб тогда не соответствовал нашим ценностям». «Чикаго» — о деле о сексуальном насилии

«Чикаго Блэкхоукс» на официальном сайте опубликовал письмо, обратившись к болельщикам и партнёрам, по итогам расследования дела о сексуальном насилии в клубе в 2010 году.

«Чикаго» — это больше, чем просто хоккейная команда. Мы представляем сообщество, построенное на доверии и поддержке наших болельщиков, игроков, сотрудников и партнёров. Это доверие пошатнулось, когда стала известна тревожная информация о сексуальном насилии, имевшим место одиннадцать лет назад. Когда мы узнали основу этих обвинений, то инициировали независимое расследование для выявления того, что произошло.



Совершенно очевидно, что организация и её руководители в то время не соответствовали нашим собственным стандартам и ценностям в урегулировании этих тревожных инцидентов. Мы приносим свои глубокие извинения людям, пострадавшим от этого опыта. Мы не потерпим поведения, противоречащего нашим ценностям, со стороны любого члена организации, а также не допустим бездействия, которое позволяет таким проблемам оставаться незамеченными», — говорится в сообщении.