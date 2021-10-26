НХЛ оштрафует «Чикаго» на $ 2 млн по делу о сексуальных домогательствах в клубе

НХЛ вынесла решение по поводу дела о сексуальных домогательствах в «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году, сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Лига оштрафует «ястребов» на $ 2 млн за «ненадлежащие процедуры и ненадлежащее обращение» в рассмотрении дела.
Напомним, в мае бывший хоккеист «Чикаго» подал иск против клуба.
Причиной искового заявления стал инцидент, произошедший в мае 2010 года с одним из тренеров команды. Согласно заявлению, в один из эпизодов тренер Брэд Олдрич, работавший в клубе видеотренером, включил порно и начал мастурбировать перед игроком «Чикаго» без его согласия.
Кроме того, согласно иску, он отправлял текстовые сообщения игроку, в которых угрожал причинить вред хоккеисту, если тот не вступит с ним в половую связь. Хоккеист проинформировал об этом Джеймса Гэри, главного тренера команды, но тот сказал, что хоккеист должен винить самого себя. Кроме того, этот же сотрудник совершал сексуальное насилие и в адрес другого игрока.
- 26 октября 2021
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