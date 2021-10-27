Безголевая серия Капризова продлилась до шести игр

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2. В этой встрече снова не смог отличиться российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, чья безголевая серия достигла отметки в шесть матчей.

Форвард за 17.55 на льду четыре раза бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

В текущем сезоне хоккеист провёл шесть матчей и отдал в них пять результативных передач.

Следующий матч в чемпионате «Миннесота» проведёт на выезде 29 октября с «Сиэтл Кракен».

Напомним, предыдущий сезон стал для Капризова первым в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.