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Передача Куликова помогла «Миннесоте» обыграть «Ванкувер»

Передача Куликова помогла «Миннесоте» обыграть «Ванкувер»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло, Юнас Бродин и Мэтт Дамба. Российский защитник Дмитрий Куликов за 16.58 на площадке сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «0». Форвард Кирилл Капризов за 17.55 на льду четыре раза бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

За «Ванкувер» голы забили Алекс Чиассон и Бо Хорват. Российский нападающий Василий Подколзин за 6.22 на площадке заработал показатель полезности «-1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Следующий матч в чемпионате «Миннесота» проведёт на выезде 29 октября с «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» в этот же день примет «Филадельфию Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2021, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Эрикссон Эк, Куликов) – 07:41' (5x5)   0:2 Бродин – 22:27' (5x5)   1:2 Чиассон (Петтерссон, Хьюз) – 30:46' (5x4)   1:3 Дамба (Питлик, Дюхайм) – 43:54' (5x5)   2:3 Хорват (Майерс) – 55:53' (5x5)
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