Передача Куликова помогла «Миннесоте» обыграть «Ванкувер»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло, Юнас Бродин и Мэтт Дамба. Российский защитник Дмитрий Куликов за 16.58 на площадке сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «0». Форвард Кирилл Капризов за 17.55 на льду четыре раза бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

За «Ванкувер» голы забили Алекс Чиассон и Бо Хорват. Российский нападающий Василий Подколзин за 6.22 на площадке заработал показатель полезности «-1».

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Следующий матч в чемпионате «Миннесота» проведёт на выезде 29 октября с «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» в этот же день примет «Филадельфию Флайерз».