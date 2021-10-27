Передача Куликова помогла «Миннесоте» обыграть «Ванкувер»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло, Юнас Бродин и Мэтт Дамба. Российский защитник Дмитрий Куликов за 16.58 на площадке сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «0». Форвард Кирилл Капризов за 17.55 на льду четыре раза бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».
За «Ванкувер» голы забили Алекс Чиассон и Бо Хорват. Российский нападающий Василий Подколзин за 6.22 на площадке заработал показатель полезности «-1».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Следующий матч в чемпионате «Миннесота» проведёт на выезде 29 октября с «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» в этот же день примет «Филадельфию Флайерз».
- 27 октября 2021
-
08:51
-
08:35
-
08:18
-
07:56
-
07:47
-
07:41
-
06:09
-
05:52
-
04:42
-
04:39
-
03:16
-
01:17
-
00:00
- 26 октября 2021
-
23:51
-
23:46
-
23:35
-
23:23
-
23:02
-
22:56
-
22:53
-
22:51
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
22:19
-
22:13
-
21:53
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:22
-
21:12
-
20:41
-
20:21