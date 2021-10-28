Шайба Дадонова принесла «Вегасу» победу над «Далласом» в овертайме

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Даллас Старз» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Джонатан Маршессо и Евгений Дадонов. Российский форвард за 21.22 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов за 4.30 на льду заработал показатель полезности «-1».
За «Даллас» голы забили Люк Гленденинг и Александр Радулов. Россиянин за 16.57 на площадке сделал три броска по воротам, его показатель полезности составил «0». Другой нападающий Денис Гурьянов за 14.46 на льду заработал показатель полезности «+1». Голкипер Антон Худобин сделал 18 сейвов из 21 броска по воротам.
Следующий матч «Вегас» проведёт дома 30 октября с «Анахайм Дакс», а «Даллас» в этот же день примет «Оттаву Сенаторз».
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