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Шайба Дадонова принесла «Вегасу» победу над «Далласом» в овертайме

Шайба Дадонова принесла «Вегасу» победу над «Далласом» в овертайме
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Даллас Старз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Джонатан Маршессо и Евгений Дадонов. Российский форвард за 21.22 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов за 4.30 на льду заработал показатель полезности «-1».

За «Даллас» голы забили Люк Гленденинг и Александр Радулов. Россиянин за 16.57 на площадке сделал три броска по воротам, его показатель полезности составил «0». Другой нападающий Денис Гурьянов за 14.46 на льду заработал показатель полезности «+1». Голкипер Антон Худобин сделал 18 сейвов из 21 броска по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Гленденинг (Хейсканен, Кивиранта) – 02:20' (5x5)   1:1 Теодор – 03:46' (5x5)   2:1 А. Радулов (Хаканпяя, Бенн) – 26:56' (5x5)   2:2 Маршессо (Теодор, Стивенсон) – 58:58' (6x5)   2:3 Дадонов (Руа) – 61:59' (3x3)

Следующий матч «Вегас» проведёт дома 30 октября с «Анахайм Дакс», а «Даллас» в этот же день примет «Оттаву Сенаторз».

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