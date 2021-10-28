Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 28 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 28 октября.

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида Пантерз»увеличила преимущество от преследователей после победы над «Бостоном» 4:1. На три очка от неё отстаёт «Вашингтон Кэпиталз», уступивший «Детройт Ред Уингз» после овертайма, следом идёт «Каролина Харрикейнз», у которой 12 баллов, но сыграно на две встречи меньше. Последнюю строчку по-прежнему занимает финалист прошлого сезона Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс», набравший всего два очка.



В Западной конференции первое место несмотря занимает «Сент-Луис», у которого 10 очков в пяти матчах. По дополнительным показателям от него отстаёт «Эдмонтон Ойлерз», проигравший «Филадельфии Флайерз» 3:5 и у которого также 10 баллов в пяти шести встречах. Столько же очков у «Миннесоты Уайлд», которая обошла «Эдмонтон» после поражения «Ойлерз» прошедшей ночью. На четвёртой строчке идёт «Калгари Флэймз». Также второе очко в сезоне набрал «Чикаго Блэкхоукс». Команда уступила в овертайме «Торонто Мэйпл Лифс».