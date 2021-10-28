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Сопел: игроки «Чикаго» знали о сексуальном насилии, в раздевалке обсуждали это 2-3 дня

Сопел: игроки «Чикаго» знали о сексуальном насилии, в раздевалке обсуждали это 2-3 дня
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Бывший игрок «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сопел прокомментировал ситуацию с сексуальным насилием в команде в 2010 году.

«Все игроки знали об этом и были шокированы. Мы все были в раздевалке, это обсуждали по меньшей мере два-три дня. Как и в любой другой компании, в клубе есть отдел по кадрам, мы сообщили об этом высшему руководству и ожидали, что они со всем разберутся. Кенневилль знал то же, что и все мы, но у него есть босс – Стэн Боумен. Думаю, он сообщил начальству, такие вопросы не в его компетенции.

«Чикаго» оштрафовали, но сумма неважна. Будь то $ 2 млн или $ 20 млн, жизни людей уже никогда не будут прежними. Я бы хотел, чтобы последствия были более значительными. В то время деньги были важнее чем жизни людей. Но не всё можно купить за деньги, они не избавят от страданий. Я бы хотел увидеть настоящее наказание», – сказал Сопел.

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