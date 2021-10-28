Сопел: игроки «Чикаго» знали о сексуальном насилии, в раздевалке обсуждали это 2-3 дня

Бывший игрок «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сопел прокомментировал ситуацию с сексуальным насилием в команде в 2010 году.
«Все игроки знали об этом и были шокированы. Мы все были в раздевалке, это обсуждали по меньшей мере два-три дня. Как и в любой другой компании, в клубе есть отдел по кадрам, мы сообщили об этом высшему руководству и ожидали, что они со всем разберутся. Кенневилль знал то же, что и все мы, но у него есть босс – Стэн Боумен. Думаю, он сообщил начальству, такие вопросы не в его компетенции.
«Чикаго» оштрафовали, но сумма неважна. Будь то $ 2 млн или $ 20 млн, жизни людей уже никогда не будут прежними. Я бы хотел, чтобы последствия были более значительными. В то время деньги были важнее чем жизни людей. Но не всё можно купить за деньги, они не избавят от страданий. Я бы хотел увидеть настоящее наказание», – сказал Сопел.
- 28 октября 2021
-
10:27
-
10:26
-
10:00
-
09:25
-
09:02
-
08:30
-
08:29
-
07:43
-
07:22
-
06:37
-
06:21
-
05:50
-
05:36
-
05:01
-
04:55
-
04:45
-
04:39
-
03:49
-
03:40
-
03:15
-
02:50
-
00:00
- 27 октября 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:27
-
23:11
-
22:55
-
22:40
-
22:18
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:40