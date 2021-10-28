Пострадавший от насилия игрок «Чикаго»: мне угрожали, на кону была моя карьера

Пострадавший от сексуального насилия видеотренером 31-летний канадский форвард Кайл Бич, задрафтованный «Чикаго Блэкхоукс» в 2008 году под 11-м номером рассказал об этих событиях.



«Вчерашний день был полон эмоций. Я кричал, я улыбался, я смеялся, я плакал. Не знал, что чувствовать и что думать. Не мог и представить, что повлечёт эта пресс-конференция. После неё я почувствовал облегчение и увидел подтверждение тому, что это больше не только моё слово против всех. Для меня очень важно, что правда всплыла наружу.



В 2010 году я отыграл сезон за «Спокейн», после чего меня вызвали в АХЛ в «Рокфорд». Кажется, мы тогда проиграли в первом раунде плей-офф, после чего нескольких игроков команды вызвали в «Чикаго» на роль «тузов в рукаве». Для меня и моей семьи это был особенный момент, я впервые был с основой, не считая тренинг-кэмпа, для меня это был шаг вперёд, я всю жизнь мечтал попасть в НХЛ и работал для этого. К сожалению, через пару недель эти воспоминания омрачились, и моя жизнь изменилась навсегда.



Сразу после инцидента я был напуган. Моя карьера была под угрозой. Я чувствовал одиночество и темноту. Тяжело это вспоминать, было ощущение, что я совершенно один, ничего не могу сделать, и что не к кому обратиться за помощью. Невозможно представить, что в такую ситуацию тебя ставит человек, который, по идее, должен помогать тебе стать лучше и строить карьеру. Я просто был испуган и одинок и не представлял, что делать дальше.



Первым, кому я рассказал, был Пол Винсент, на момент событий – тренер «Чикаго». Это случилось в отеле в Сан-Хосе. Пол – потрясающий человек, я вижу то, что он делает сейчас, когда правда всплыла. Тогда он тоже старался мне помочь, а когда всё раскрылось, отстаивал свою позицию и рассказал правду. Такие, как он, делают хоккей лучше.



Я сделал то, что, как считал, было необходимо, чтобы остаться на плаву и продолжить свою погоню за мечтой. То есть не думал об этом, не говорил об этом, просто всё игнорировал. Это всё, что я мог сделать. Мне угрожали, на кону была моя карьера. Если бы это сидело в моей голове, я бы ни за что не смог показывать свой максимум.



Меня просто выворачивало от отвращения из-за того, что Олдрич остался в команде. Я сообщил об инциденте и мне сказали, что об этом доложили на самый верх клубной вертикали. Но ничего не произошло, его жизнь нисколько не изменилась.

После победы «Чикаго» он участвовал в параде, поднимал над головой Кубок Стэнли, фотографировался с командой, участвовал во всех празднованиях, а я чувствовал себя ничтожеством. Как будто меня не существует, как будто я неважен, как будто он прав, а не я», – цитирует Бича TSN.