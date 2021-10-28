Андриевский: «Адмирал» сломал себе игру сам, пропустив две шайбы во втором периоде

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (1:4).



«Сегодня нас подвела дисциплина. Вроде неплохо начали, заработали одно большинство, второе, где можно было что-то решить. К сожалению, наоборот, получили гол. Во втором периоде надо было отыгрываться, а мы начали удаляться и сами себе сломали игру, пропустив два гола», — приводит слова Андриевского официальный сайт «Барыса».



«Адмирал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков после 23 встреч. В следующем матче подопечные Александра Андриевского сыграют дома с «Йокеритом». Встреча состоится в субботу, 30 октября. Начало — в 10:00 мск.