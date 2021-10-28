Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андриевский: «Адмирал» сломал себе игру сам, пропустив две шайбы во втором периоде

Андриевский: «Адмирал» сломал себе игру сам, пропустив две шайбы во втором периоде
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (1:4).

«Сегодня нас подвела дисциплина. Вроде неплохо начали, заработали одно большинство, второе, где можно было что-то решить. К сожалению, наоборот, получили гол. Во втором периоде надо было отыгрываться, а мы начали удаляться и сами себе сломали игру, пропустив два гола», — приводит слова Андриевского официальный сайт «Барыса».

«Адмирал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков после 23 встреч. В следующем матче подопечные Александра Андриевского сыграют дома с «Йокеритом». Встреча состоится в субботу, 30 октября. Начало — в 10:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021