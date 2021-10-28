«Автомобилист» и «Витязь» забросили в матче четыре шайбы за 88 секунд

В эти минуты в Екатеринбурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Витязем». На 10-й минуте второго периода счёт 5:1 в пользу хозяев.



В начале второй 20-минутки клубы забросили четыре шайбы за 88 секунд. В конце третьей минуты отличился форвард «Автомобилиста» Василий Беляев, через 37 секунд ещё одну шайбу хозяев забросил защитник Ефим Гуркин. Третий гол екатеринбуржцев ещё через 34 секунды забил Александр Щемеров. Спустя 17 секунд «Витязь» забросил свою шайбу, отметился форвард Егор Зубов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что первую шайбу в игре на 8-й минуте забросил нападающий «Автомобилиста» Станислав Бочаров.