Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов отправился в Северную Америку для общения с игроками НХЛ

Жамнов отправился в Северную Америку для общения с игроками НХЛ
Комментарии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов улетел в командировку в Северную Америку, сообщает «Матч ТВ».

Во время поездки специалисты, в число которых входят тренер Сергей Гончар, скаут Владимир Малахов, а также менеджер Илья Ковальчук, встретятся с кандидатами в сборную, объяснив им тактику игры команды и видение на состав. Напомним, также главному тренеру национальной команды на Олимпиаде будут помогать Евгений Набоков, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Игры предварительного этапа пройдут с 9 по 13 февраля.

С кем лучшие сборные мира поедут на Олимпиаду? Все штабы главных претендентов на медали С кем лучшие сборные мира поедут на Олимпиаду? Все штабы главных претендентов на медали
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021