Жамнов отправился в Северную Америку для общения с игроками НХЛ
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов улетел в командировку в Северную Америку, сообщает «Матч ТВ».
Во время поездки специалисты, в число которых входят тренер Сергей Гончар, скаут Владимир Малахов, а также менеджер Илья Ковальчук, встретятся с кандидатами в сборную, объяснив им тактику игры команды и видение на состав. Напомним, также главному тренеру национальной команды на Олимпиаде будут помогать Евгений Набоков, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Игры предварительного этапа пройдут с 9 по 13 февраля.
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