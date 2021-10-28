Жамнов отправился в Северную Америку для общения с игроками НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов улетел в командировку в Северную Америку, сообщает «Матч ТВ».



Во время поездки специалисты, в число которых входят тренер Сергей Гончар, скаут Владимир Малахов, а также менеджер Илья Ковальчук, встретятся с кандидатами в сборную, объяснив им тактику игры команды и видение на состав. Напомним, также главному тренеру национальной команды на Олимпиаде будут помогать Евгений Набоков, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.



Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Игры предварительного этапа пройдут с 9 по 13 февраля.