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«Автомобилист» в домашней встрече уверенно обыграл «Витязь»

«Автомобилист» в домашней встрече уверенно обыграл «Витязь»
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«Автомобилист» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Витязем» со счётом 5:2 (1:0, 4:2, 0:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

Счёт открыл на 8-й минуте форвард Станислав Бочаров, воспользовавшись передачей от Шейна Принса и Василия Филяева. Удвоил преимущество подопечных Билла Питерса на 23-й минуте нападающий Василий Филяев с передачи Бочарова и Джесси Блэкера.

Затем, в течение 61 секунды, «Автомобилист» отличился ещё дважды. Авторы заброшенных шайб — Ефим Гуркин и Александр Щемеров, им ассистировали Сергей Шумаков и Степан Хрипунов соответственно.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через 18 секунд «Витязь» забросил первую шайбу в матче, отметился защитник Дамир Мусин, ассистенты — Егор Зубов и Ильдар Шиксатдаров. На 29-й минуте пятый гол в ворота гостей забил нападающий Брукс Мэйсек, голевой пас на счету Георгия Белоусова и Щемерова.

Заключительную шайбу во встрече на 36-й минуте в большинстве оформил Нико Оямяки, ему ассистировали Валттери Кемиляйнен и Миро Аалтонен.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Бочаров (Принс, Филяев) – 07:59' (5x5)   2:0 Филяев (Бочаров, Блэкер) – 22:55' (5x5)   3:0 Гуркин (Шумаков) – 23:32' (5x5)   4:0 Щемеров (Хрипунов) – 24:06' (5x5)   4:1 Мусин (Зубов, Шиксатдаров) – 24:23' (5x5)   5:1 Мэйсек (Белоусов, Щемеров) – 28:39' (5x5)   5:2 Оямяки (Кемиляйнен, Аалтонен) – 35:16' (5x4)
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