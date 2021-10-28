«Автомобилист» в домашней встрече уверенно обыграл «Витязь»

«Автомобилист» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Витязем» со счётом 5:2 (1:0, 4:2, 0:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».



Счёт открыл на 8-й минуте форвард Станислав Бочаров, воспользовавшись передачей от Шейна Принса и Василия Филяева. Удвоил преимущество подопечных Билла Питерса на 23-й минуте нападающий Василий Филяев с передачи Бочарова и Джесси Блэкера.



Затем, в течение 61 секунды, «Автомобилист» отличился ещё дважды. Авторы заброшенных шайб — Ефим Гуркин и Александр Щемеров, им ассистировали Сергей Шумаков и Степан Хрипунов соответственно.

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Через 18 секунд «Витязь» забросил первую шайбу в матче, отметился защитник Дамир Мусин, ассистенты — Егор Зубов и Ильдар Шиксатдаров. На 29-й минуте пятый гол в ворота гостей забил нападающий Брукс Мэйсек, голевой пас на счету Георгия Белоусова и Щемерова.



Заключительную шайбу во встрече на 36-й минуте в большинстве оформил Нико Оямяки, ему ассистировали Валттери Кемиляйнен и Миро Аалтонен.