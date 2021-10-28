Евенко и Балдаев устроили драку в матче «Спартака» и «Сочи»

В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ХК «Сочи». По окончании первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 16-й минуте произошла драка, участниками которой стали защитники «Спартака» Олег Евенко и «Сочи» Виктор Балдаев. Победу одержал игрок красно-белых. Оба хоккеиста получили штраф на 5 минут.

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Отметим, что счёт в матче также на 16-й минуте открыл нападающий «Сочи» Василий Глотов. Никита Феоктистов из угла с разворота сделал передачу в центр зоны, откуда Глотов нанёс прицельный бросок — голкипер «Спартака» Красиков не выручил.