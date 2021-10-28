Вратарь «Белых Медведей» стал 2-м после Шестёркина, кто сумел забросить шайбу в матче МХЛ

Голкипер «Белых Медведей» Виктор Головлёв стал автором уникального достижения.



19-летний вратарь в матче Молодёжной хоккейной лиги с «Кузнецкими Медведями» (4:1) сумел забросить шайбу. При счёте 3:1 соперник снял вратаря и замкнул челябинцев в их зоне. Голкипер «Белых Медведей» отразил бросок, после чего шайба пролетела через всю площадку и оказалась в воротах соперника.

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Он стал вторым вратарём в истории МХЛ, который смог забросить шайбу. Ранее это удавалось только Игорю Шестёркину – будущему вратарю СКА и сборной России. 31 октября 2013 Шестёркин, выступавший за молодёжку «Спартака», забросил снявшему вратаря «Ред Буллу».

«После броска немного коснулся шайбы ловушкой, а она по закруглению полетела в ворота. Можно сказать, мне повезло. Думал, она просто летит в сторону ворот, но когда она пересекла красную линию, увидел, что это гол.



Какие были мысли в первые секунды? Удивление! Когда диктор объявлял мою фамилию, я покачал головой из стороны в сторону. Сам не поверил, что такое произошло. Посмеялся, потому что это забавно, когда вратарь забрасывает шайбу, ещё и не специально. Я ведь просто защищал ворота. Было радостно, но до конца матча не потерял концентрацию. Нужно было доигрывать, потом уже смог расслабиться.



Все поздравили и, конечно, посмеялись. Шуточно говорили: «Всё, завтра две забрасывай». У нас сегодня первый гол в МХЛ забил Егор Андин, ему вручили шайбу. И мне, конечно, тоже.



Раньше были такие ситуации? Даже намёка не было. Я никогда передачи не делал, а тут сразу шайба. Решил с голов начать, чего мелочиться (смеётся).



Стал вторым вратарём в МХЛ, кто забросил шайбу? Это круто! У меня даже нет слов, чтобы описать это событие. Это гениально! Игорь Шестёркин − очень хороший вратарь, хотя вообще я раньше на Бобровского равнялся», — сообщил Головлёв.