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Назаров праздновал победу, Евенко и Балдаев устроили драку. Фото поражения «Спартака»

Назаров праздновал победу, Евенко и Балдаев устроили драку. Фото поражения «Спартака»
Группа поддержки ХК «Спартак
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Вчера, 28 октября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» ХК «Сочи» обыграл в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Интересный матч. Обе команды хотели победить. Было очень тяжело, но ребята нашли в себе силы хорошо сыграть в обороне и забить нужные голы.

Кто-то из игроков получил травму паха, у кого-то повреждено колено. Каждый выбыл по своим причинам. Но мы очень старались ради победы. И я видел: на нас принимали коэффициент перед матчем пять к одному. Поздравляю тех, кто на нас поставил и получил деньги. Жаль, что нам нельзя ставить на самих себя.

Насколько доволен тем, что удалось сделать с «Сочи» за первый месяц работы в команде? Довольными бывают только дурачки. Безусловно, есть проблемы, которые мы решаем. Довольства нет. Но мы работаем», — цитирует Назарова «Матч ТВ».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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