Макар набрал 100 очков за 108 матчей в НХЛ. Быстрее смогли лишь 5 защитников в истории

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:3).
Таким образом, в текущем сезоне 22-летний хоккеист набрал 6 (2+4) очков в 7 играх при показателе полезности «-10». Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге он сумел заработать 100 (22+78) баллов в 108 играх.
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Как сообщает медиааккаунт НХЛ в «Твиттере», только пятерым защитникам в истории удавалось достичь этой отметки быстрее – Гарри Кэмерон (сезон-1921/1922, за 88 матчей), Марк Хоу (1980/1981, 94 матча), Брайан Лич (1989/1990, 102 матча), Ларри Мёрфи (1981/1982, 105 матчей), а также Фил Хаусли (1983/1984, 106 матчей). 108 матчей хватило также российскому защитнику Сергею Зубову в сезоне-1993/1994.
Напомним, Макар был выбран «Эвеланш» на драфте НХЛ 2017 года под общим 4-м номером.
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