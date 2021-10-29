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Разин выставил на благотворительный аукцион чемпионскую майку «Металлурга» 2001 года

Разин выставил на благотворительный аукцион чемпионскую майку «Металлурга» 2001 года
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Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин выставил на аукцион майку магнитогорского «Металлурга».

В этом комплекте экс-форвард стал чемпионом страны в 2001 году, лучшим бомбардиром, а также получил призы «Золотая клюшка» (самый ценный игрок чемпионата России) и «Золотой шлем».

Все средства пойдут благотворительной организации, которая специализируется на помощи детям с ментальными нарушениями.

Напомним, Разин возглавляет «Северсталь» с 2018 года.

В нынешнем сезоне череповецкий клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, после 23 матчей набрав 28 очков. В следующей встрече «Северсталь» сыграет дома со «Спартаком». Матч пройдёт во вторник, 2 ноября. Начало — в 19:00 мск.

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