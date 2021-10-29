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Лямся: «Салават» оказался сбит с толку, после того как судьи отменили наш второй гол

Лямся: «Салават» оказался сбит с толку, после того как судьи отменили наш второй гол
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:2).

«Для нас был сложный матч сегодня. Соперник был хорошо готов к игре, после матча со СКА у них было достаточно времени на восстановление сил. Маленькие детали сделали разницу в результате сегодняшнего матча. Думаю, что против «Авангарда» недостаточно одной шайбы, чтобы выиграть игру. Мы слишком просто давали сопернику забивать сегодня, улучшение игры в защите — важная тема для нас. Но что касается настроя команды, то тут никаких претензий к ребятам.

Да, незасчитанная шайба повлияла на «Салават», мы оказались немного сбиты с толку. Второй период мы здорово начали, забили важный гол, но шайбу отменили, это повлияло. Сегодня Бакширов был не так плох, но могло быть и лучше. Но непросто заменить такого игрока, как Гранлунд, в первой тройке. Это большая ответственность. Что с Гранлундом? Он немножко приболел.

Дисциплина Науменкова? Конечно, мы над этим моментом поработаем. Удаляться против таких команд, как «Авангард», недопустимо», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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