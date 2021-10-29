Кулёмин забросил шайбу в ворота «Авангарда». Гол отменили после видеопросмотра

В эти минуты идёт матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. Счёт к середине второго периода равный — 1:1.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте «Салават» смог выйти вперёд. В ходе затяжной атаки уфимского клуба Сергей Шмелёв получил шайбу за воротами омской команды и, резким движениям выехав с другой стороны, отдал передачу на пятак. Оттуда Николай Кулёмин послал шайбу под перекладину. Однако после видеопросмотра судьи не засчитали гол «Салавата». Как выяснилось, у уфимцев был офсайд.

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