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«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Кулёмин забросил шайбу в ворота «Авангарда». Гол отменили после видеопросмотра

Кулёмин забросил шайбу в ворота «Авангарда». Гол отменили после видеопросмотра
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В эти минуты идёт матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. Счёт к середине второго периода равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте «Салават» смог выйти вперёд. В ходе затяжной атаки уфимского клуба Сергей Шмелёв получил шайбу за воротами омской команды и, резким движениям выехав с другой стороны, отдал передачу на пятак. Оттуда Николай Кулёмин послал шайбу под перекладину. Однако после видеопросмотра судьи не засчитали гол «Салавата». Как выяснилось, у уфимцев был офсайд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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