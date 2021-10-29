Кулёмин забросил шайбу в ворота «Авангарда». Гол отменили после видеопросмотра
Поделиться
В эти минуты идёт матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. Счёт к середине второго периода равный — 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 24-й минуте «Салават» смог выйти вперёд. В ходе затяжной атаки уфимского клуба Сергей Шмелёв получил шайбу за воротами омской команды и, резким движениям выехав с другой стороны, отдал передачу на пятак. Оттуда Николай Кулёмин послал шайбу под перекладину. Однако после видеопросмотра судьи не засчитали гол «Салавата». Как выяснилось, у уфимцев был офсайд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Комментарии
- 29 октября 2021
-
21:21
-
21:01
-
20:45
-
20:20
-
20:14
-
20:07
-
20:02
-
19:58
-
19:51
-
19:46
-
19:31
-
19:21
-
19:07
-
18:54
-
18:44
-
18:37
-
18:21
-
17:50
-
17:34
-
17:18
-
16:44
-
16:36
-
16:05
-
15:59
-
15:40
-
15:19
-
14:52
-
14:23
-
14:11
-
13:27
-
13:11
-
12:45
-
12:30
-
12:10
-
11:45
Партнерский контент