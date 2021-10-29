Кудашов — о переходе Якимова: «Динамо» не хватает глубины состава

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал выбор Александра Ерёменко в качестве первого номера в матче со СКА, а также обмен с «Сочи», в результате которого бело-голубые заполучили форварда Богдана Якимова.

«Мы каждую игру думаем и обсуждаем, кто будет в воротах. Сегодня решили так. На данный момент у нас четыре вратаря. Все готовятся. Мы каждый день смотрим и анализируем, кто лучше готов.

Переход Якимова? У нас не хватает глубины состава. Белов набирает форму и кондиции. Посмотрим, когда он сыграет. Может быть, уже на выезде», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее хоккейные клубы «Динамо» Москва и «Сочи» произвели обмен. В результате сделки состав бело-голубых пополнил нападающий Богдан Якимов. В обратном направлении проследовали форварды Данил Авершин и Илья Круглов.