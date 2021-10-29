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Хартли: Грицюк получил удар в голову и сейчас чувствует себя не очень хорошо

Хартли: Грицюк получил удар в голову и сейчас чувствует себя не очень хорошо
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал силовой приём защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина на форварде «ястребов» Арсении Грицюке.

«Победу сегодня одержали за счёт характера. Грицюк и Телегин достаточно рано выбыли, мы остались с 11 нападающими, и я горжусь тем, как ребята себя проявили. Абсолютно все в этой ситуации проделали отличную работу. Грицюк получил удар в голову, не очень хорошо себя чувствует сейчас, с ним работают врачи. Телегин получил повреждение нижней части тела. Пока не знаем, насколько серьёзны травмы, но надеемся, что ребята скоро будут в строю», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, на 18-й минуте встречи защитник «Салавата» Григорий Панин жёстко встретил нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка. Форвард не сразу смог подняться после силового приёма, после чего медики увели Арсения в подтрибунное помещение.

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