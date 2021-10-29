Хартли: Грицюк получил удар в голову и сейчас чувствует себя не очень хорошо

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал силовой приём защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина на форварде «ястребов» Арсении Грицюке.
«Победу сегодня одержали за счёт характера. Грицюк и Телегин достаточно рано выбыли, мы остались с 11 нападающими, и я горжусь тем, как ребята себя проявили. Абсолютно все в этой ситуации проделали отличную работу. Грицюк получил удар в голову, не очень хорошо себя чувствует сейчас, с ним работают врачи. Телегин получил повреждение нижней части тела. Пока не знаем, насколько серьёзны травмы, но надеемся, что ребята скоро будут в строю», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, на 18-й минуте встречи защитник «Салавата» Григорий Панин жёстко встретил нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка. Форвард не сразу смог подняться после силового приёма, после чего медики увели Арсения в подтрибунное помещение.
- 29 октября 2021
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