Как под поезд попал. Игрока «Авангарда» еле утащили в раздевалку после мощного хита Панина

«Авангард» и «Салават Юлаев», давние и принципиальные соперники, вперые встретились в этом сезоне КХЛ только в конце октября. Уфимцы подошли к очной встрече в статусе одного из лидеров Востока, «ястребов» же продолжает трясти, они занимают непривычно низкое для себя место в нижней части кубковой восьмёрки.

Первый период игры в Балашихе, которая, увы, по известным причиным проходила без зрителей, вместил в себя немало событий. «Авангард» начал чуть активнее, но пропустил быстрый гол: Сергей Шмелёв открыл счёт после потрясающей передачи Александра Кадейкина. Связка, образовавшаяся в «Салавате» только в этом сезоне, вновь работает как часы.

Впрочем, уже через полторы минуты автор гениального паса Кадейкин отличился со знаком минус. В достаточно безобидной ситуации Александр зачем-то двинул локтем в лицо Алексею Емелину. Капитан «Авангарда» долго переживал болезненные ощущения, лёжа на льду, а затем даже отправился в раздевалку. Уфимская сторона пыталась оспорить решение арбитра, хотя казалось, что судьи, наоборот, простили Кадейкина, выписав ему только лишь малый штраф.



Но «ястребам» хватило и двух минут, чтобы сравнять счёт. В большинстве «Авангард» классно двигал шайбу, и в результате комбинация Найта с Цеглариком оказалась голевой. Очередной умнейший пас канадца, очередной точный бросок словака.

Алексей Емелин, кстати, быстро вернулся на лёд, однако до конца периода «Авангард» всё-таки потерял одного бойца. Под занавес отрезка молодого Арсения Грицюка, чья результативная серия перед этим матчем составляла четыре игры, встретил силовым приёмом известный мастер жёсткой игры Григорий Панин. В этом эпизоде уфимский защитник сыграл чисто, но Грицюк оказался не готов к такому повороту событий и как будто попал под поезд. 20-летний «ястреб» рухнул на лёд, а затем с огромным трудом покинул площадку. Грицюка фактически утащили в раздевалку сразу два сервисмена «Авангарда».



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Во втором периоде Арсений, конечно, на льду не появился. Можно только пожелать здоровья молодому нападающему, который только-только разыгрался в своём первом полноценном сезоне в КХЛ.



Кстати, Григорий Панин уже не в первый раз наносит травму хоккеисту «Авангарда». Буквально в прошлом сезоне Панин очень жёстко «хитанул» Сергея Шумакова, фактически закончив карьеру нападающего в омском клубе.

Тогда Григорий тоже не получил от арбитров на льду даже двух минут, но затем СДК КХЛ задним числом выписал Панину матч-штраф.