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Нападающий «Авангарда» получил травму после жёсткого силового Григория Панина

Как под поезд попал. Игрока «Авангарда» еле утащили в раздевалку после мощного хита Панина
Егор Торишный
Нападающий «Авангарда» получил травму
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Арсению Грицюку понадобилась помощь сразу двух сервисменов команды.

«Авангард» и «Салават Юлаев», давние и принципиальные соперники, вперые встретились в этом сезоне КХЛ только в конце октября. Уфимцы подошли к очной встрече в статусе одного из лидеров Востока, «ястребов» же продолжает трясти, они занимают непривычно низкое для себя место в нижней части кубковой восьмёрки.

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Первый период игры в Балашихе, которая, увы, по известным причиным проходила без зрителей, вместил в себя немало событий. «Авангард» начал чуть активнее, но пропустил быстрый гол: Сергей Шмелёв открыл счёт после потрясающей передачи Александра Кадейкина. Связка, образовавшаяся в «Салавате» только в этом сезоне, вновь работает как часы.

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Впрочем, уже через полторы минуты автор гениального паса Кадейкин отличился со знаком минус. В достаточно безобидной ситуации Александр зачем-то двинул локтем в лицо Алексею Емелину. Капитан «Авангарда» долго переживал болезненные ощущения, лёжа на льду, а затем даже отправился в раздевалку. Уфимская сторона пыталась оспорить решение арбитра, хотя казалось, что судьи, наоборот, простили Кадейкина, выписав ему только лишь малый штраф.

Но «ястребам» хватило и двух минут, чтобы сравнять счёт. В большинстве «Авангард» классно двигал шайбу, и в результате комбинация Найта с Цеглариком оказалась голевой. Очередной умнейший пас канадца, очередной точный бросок словака.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Шмелёв (Кадейкин) – 04:14' (5x5)   1:1 Цегларик (Найт) – 06:42' (5x4)   2:1 Найт (Сошников) – 33:16' (5x5)

Алексей Емелин, кстати, быстро вернулся на лёд, однако до конца периода «Авангард» всё-таки потерял одного бойца. Под занавес отрезка молодого Арсения Грицюка, чья результативная серия перед этим матчем составляла четыре игры, встретил силовым приёмом известный мастер жёсткой игры Григорий Панин. В этом эпизоде уфимский защитник сыграл чисто, но Грицюк оказался не готов к такому повороту событий и как будто попал под поезд. 20-летний «ястреб» рухнул на лёд, а затем с огромным трудом покинул площадку. Грицюка фактически утащили в раздевалку сразу два сервисмена «Авангарда».

ВИДЕО

Во втором периоде Арсений, конечно, на льду не появился. Можно только пожелать здоровья молодому нападающему, который только-только разыгрался в своём первом полноценном сезоне в КХЛ.

Кстати, Григорий Панин уже не в первый раз наносит травму хоккеисту «Авангарда». Буквально в прошлом сезоне Панин очень жёстко «хитанул» Сергея Шумакова, фактически закончив карьеру нападающего в омском клубе.

Шумаков еле укатил со льда. Хартли не мог поверить, что судьи не удалили Панина Шумаков еле укатил со льда. Хартли не мог поверить, что судьи не удалили Панина

Тогда Григорий тоже не получил от арбитров на льду даже двух минут, но затем СДК КХЛ задним числом выписал Панину матч-штраф.

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