Хартли: Жарков всегда был преданным воином «Салавата». Я рад, что «Авангард» его подписал

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1) поделился мнением об игре Никиты Сошникова и Владимира Жаркова.



«Я доволен игрой Сошникова. Мне нравится его скорость, он отлично владеет шайбой, он всегда представляет опасность воротам соперника. Ему нужно просто забить гол, это будет лучшее лекарство.



Жарков всегда был настоящим преданным воином «Салавата», но у нас появилась возможность его подписать, чему я очень рад. Конечно, такие матчи против бывших клубов всегда нечто особенное для хоккеистов.



Однозначно, эпизод с незасчитанной шайбой — ключевой в матче. Наверное, наши видеотренеры заслуживают звезду почёта за сегодняшнюю игру. Мы допустили ряд ошибок перед этим голом, но, к счастью, нам не пришлось за неё заплатить. После отмены гола наша скамейка ожила», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новость по теме «Авангард» нанёс «Салавату» второе поражение подряд