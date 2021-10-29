«Авангард» нанёс «Салавату» второе поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 5-й минуте Сергей Шмелёв после шикарной передачи Александра Кадейкина вывел уфимцев вперёд. На 7-й минуте Петер Цегларик с паса Корбана Найта реализовал удаление Кадейкина и сравнял счёт. На 34-й минуте Корбан Найт после передачи Никиты Сошникова вывел омскую команду вперёд.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 31 октября в Минске сыграет с местным «Динамо». «Авангард» 1 ноября встретится в Казани с «Ак Барсом».