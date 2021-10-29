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«Авангард» нанёс «Салавату» второе поражение подряд

«Авангард» нанёс «Салавату» второе поражение подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Шмелёв (Кадейкин) – 04:14' (5x5)   1:1 Цегларик (Найт) – 06:42' (5x4)   2:1 Найт (Сошников) – 33:16' (5x5)

На 5-й минуте Сергей Шмелёв после шикарной передачи Александра Кадейкина вывел уфимцев вперёд. На 7-й минуте Петер Цегларик с паса Корбана Найта реализовал удаление Кадейкина и сравнял счёт. На 34-й минуте Корбан Найт после передачи Никиты Сошникова вывел омскую команду вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 31 октября в Минске сыграет с местным «Динамо». «Авангард» 1 ноября встретится в Казани с «Ак Барсом».

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