«Авангард» нанёс «Салавату» второе поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 5-й минуте Сергей Шмелёв после шикарной передачи Александра Кадейкина вывел уфимцев вперёд. На 7-й минуте Петер Цегларик с паса Корбана Найта реализовал удаление Кадейкина и сравнял счёт. На 34-й минуте Корбан Найт после передачи Никиты Сошникова вывел омскую команду вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 31 октября в Минске сыграет с местным «Динамо». «Авангард» 1 ноября встретится в Казани с «Ак Барсом».
- 29 октября 2021
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:21
-
21:01
-
20:45
-
20:20
-
20:14
-
20:07
-
20:02
-
19:58
-
19:51
-
19:46
-
19:31
-
19:21
-
19:07
-
18:54
-
18:44
-
18:37
-
18:21
-
17:50
-
17:34
-
17:18
-
16:44
-
16:36
-
16:05
-
15:59
-
15:40
-
15:19
-
14:52
-
14:23
-
14:11
-
13:27
-
13:11
-
12:45