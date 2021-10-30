Фанатка «Динамо» искала мужа, судья общался с Брагиным и Ротенбергом. Фото победы СКА

29 октября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Валерия Брагина.
На 17-й секунде матча Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд. Менее чем через три минуты Артём Швец-Роговой увеличил преимущество санкт-петербургской команды. На 12-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Антона Ведина отыграл одну шайбу. На 29-й минуте Андрей Кузьменко оформил дубль. На 53-й минуте Андрей Сергеев отыграл один гол.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 2 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с магнитогорским «Металлургом». Московское «Динамо» 31 октября встретится в Риге с местными динамовцами.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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