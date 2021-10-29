Бойков — о решающей ошибке в матче со СКА: не смогу описать чувства. Случается с каждым

Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков прокомментировал исход встречи со СКА (2:3).
«Очень плохо начали матч. Думаю, могли сделать это намного лучше. Считаю, первый период весь провален. Дальше, в принципе, выровняли игру. Но ошибка, которую я совершил, стала решающей. Хочу извиниться перед болельщиками за такую игру с нашей стороны. Будем работать и становиться лучше.
Насколько важно после такой ошибки, что я остался играть — тренеры доверяют? Матч-то продолжается. Да, совершил ошибку, но это хоккей, без них никуда. Нужно просто сразу переключиться и продолжать играть. Поражения во встречах со СКА более болезненны или нет? Поражения в принципиальных матчах всегда болезненны. Как я уже сказал, игра была плохой с нашей стороны, но будет лучше в следующем матче.
Была ли какая-то поддержка от ребят после и возможно ли как-то описать чувства, когда едешь на лавку? Чувства, эмоции описать не смогу. Ребята поддержали, тренерский штаб — тоже. Думаю, такое случается с каждым, и без поддержки товарищей хоккея вообще не было бы», — приводит слова Бойкова официальный сайт «Динамо».
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