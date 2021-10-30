Андрей Свечников забил седьмой гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 6:2 в пользу хозяев. Российский нападающий Андрей Свечников в этой встрече сделал результативную передачу и забил один гол. Таким образом, россиянин набрал 12-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 7 голов и 5 результативных передач.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
- 30 октября 2021
-
03:29
-
02:59
-
00:00
- 29 октября 2021
-
23:46
-
23:40
-
23:00
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:15
-
22:12
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:21
-
21:01
-
20:45
-
20:20
-
20:14
-
20:07
-
20:02
-
19:58
-
19:51
-
19:46
-
19:31
-
19:21
-
19:07
-
18:54
-
18:44
-
18:37
-
18:21
-
17:50