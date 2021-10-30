Андрей Свечников забил седьмой гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 6:2 в пользу хозяев. Российский нападающий Андрей Свечников в этой встрече сделал результативную передачу и забил один гол. Таким образом, россиянин набрал 12-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 7 голов и 5 результативных передач.

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В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.