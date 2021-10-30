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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Аризону», у Самсонова шатаут

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Аризону», у Самсонова шатаут
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Джон Карлсон и Александр Овечкин. Также на счету Овечкина результативная передача. Российский нападающий Евгений Кузнецов набрал 2 (0+2) очка. Голкипер Илья Самсонов оформил шатаут, отразив 16 бросков. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Карлсон (Кузнецов, Овечкин) – 52:02' (5x4)   2:0 Овечкин (Кузнецов) – 59:39' (en)
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