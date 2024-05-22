Шестёркин вошёл в список главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту Кубка Стэнли. Список составлялся по результатам опроса семи журналистов сайта.

В список главных претендентов вошли: Александр Барков («Флорида Пантерз»), Эван Бушар, Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон Ойлерз»), Миро Хейсканен, Уайатт Джонстон, (оба — «Даллас Старз»), Игорь Шестёркин, Винсент Трочек (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»).

Напомним, в полуфинальных сериях плей-офф Национальной хоккейной лиги встретятся «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», а также «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Первый матч в финале Востока состоится в ночь на 23 мая, в финале Запада — 24 мая.