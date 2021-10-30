Воспитанник «Салавата» Иван Биткин выпал из окна 25 этажа в Москве

Российский хоккеист Иван Биткин выпал из окна 25-го этажа в Москве. Сообщение об этом в субботу, 30 октября, появилось на официальном сайте телеканала РЕН ТВ.
Отмечается, что трагедия произошла в ночь на субботу в доме на Хорошёвском шоссе. 24-летний спортсмен упал на козырёк подъезда, информации о его состоянии пока нет.
Биткин играл за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2019/2020 защитник принял участие в 12 матчах, в которых отдал две результативные передачи при показателе полезности «-2».
Хоккеист был задрафтован уфимским «Салаватом Юлаевым» на ярмарке талантов Континентальной хоккейной лиги в 2013 году под общим 159-v номером.
- 30 октября 2021
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